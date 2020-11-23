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Шахтёр - Ворскла 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
23 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
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    90'
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      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Ворскла, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
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      Шахтёр
      Не начался
      Ворскла
      Полтава
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Йовичевич
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-113112030-83589,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1283126-92775,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1382321-132666,7
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Ворскла1453616-171842,9
      7 Верес1452717-191740,5
      8 Металлист 19251345413-171743,6
      9 Колос1344511-161641,0
      10 Металлист1343615-201538,5
      11 Минай133469-141333,3
      12 Рух В1233614-191233,3
      13 Кривбасс133378-151230,8
      14 Ингулец1324711-181025,6
      15
      Зона вылета
      		Черноморец122378-17925,0
      16
      Зона вылета
      		Львов132389-20923,1

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