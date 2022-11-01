Крылья Советов - Спартак М 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|09.10.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|5 : 2
|30.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 2
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|3 : 1
|04.04.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|01.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Крылья Советов» — «Спартак». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|5
|11
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|5
|7
|4
|Сочи
|5
|2