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Крылья Советов - Спартак М 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Крылья Советов
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      09.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М5 : 2Крылья Советов
      30.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
      01.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М2 : 1Крылья Советов
      30.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 1Спартак М
      09.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 0Крылья Советов
      25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М3 : 1Крылья Советов
      04.04.2018 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов1 : 3Спартак М
      01.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов4 : 0Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Крылья Советов» — «Спартак». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М4 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Краснодар4 7
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М4 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов4 6
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М4 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов4 6
      4 Оренбург4 5
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал5 11
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М5 7
      4 Сочи5 2

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