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Сочи - ЦСКА 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
26 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Сочи
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 26 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Сочи
      23.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА3 : 0Сочи
      07.07.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 2ЦСКА
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА0 : 1Сочи
      02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи4 : 1ЦСКА
      18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
      22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
      11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал5 11
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М5 7
      4 Сочи5 2

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