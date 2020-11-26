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Торпедо М - Урал 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
26 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 26 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
      11.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Урал2 : 0Торпедо М
      23.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Торпедо М3 : 1Урал
      16.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал0 : 2Торпедо М
      19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Торпедо М2 : 3Урал
      13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал3 : 0Торпедо М
      29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 49 Торпедо М2 : 6Урал
      27.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 42 Урал2 : 0Торпедо М
      01.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Торпедо М0 : 1Урал
      28.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал2 : 1Торпедо М
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал5 11
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М5 7
      4 Сочи5 2

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