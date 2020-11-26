Торпедо М - Урал 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
26 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 26 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 2
|19.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|2 : 3
|13.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|3 : 0
|29.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 49
|2 : 6
|27.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 42
|2 : 0
|01.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 1
|28.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|5
|11
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|5
|7
|4
|Сочи
|5
|2