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Ингулец - Верес 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
26 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
Ингулец
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Верес, которое состоится 26 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ингулец
      Петрово
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      30.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Ингулец0 : 0Верес
      23.04.2017 Украина - Первая лига Тур 26 Ингулец1 : 2Верес
      13.09.2016 Украина - Первая лига Тур 9 Верес4 : 0Ингулец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-113112030-83589,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1393129-113076,9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1382321-132666,7
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Ворскла1553718-201840,0
      7 Верес1452717-191740,5
      8 Металлист 19251345413-171743,6
      9 Колос1344511-161641,0
      10 Металлист1444615-201638,1
      11 Минай133469-141333,3
      12 Рух В1233614-191233,3
      13 Кривбасс133378-151230,8
      14 Ингулец1324711-181025,6
      15
      Зона вылета
      		Черноморец132478-171025,6
      16
      Зона вылета
      		Львов132389-20923,1

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