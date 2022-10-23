Ингулец - Верес 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
26 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Верес, которое состоится 26 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|30.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|23.04.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 26
|1 : 2
|13.09.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 9
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|35
|89,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|76,9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|26
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|13
|8
|2
|3
|21-13
|26
|66,7
|5
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|23
|63,9
|6
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40,0
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|17
|40,5
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|17
|43,6
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|16
|41,0
|10
|Металлист
|14
|4
|4
|6
|15-20
|16
|38,1
|11
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|13
|33,3
|12
|Рух В
|12
|3
|3
|6
|14-19
|12
|33,3
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|12
|30,8
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|10
|25,6
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|13
|2
|4
|7
|8-17
|10
|25,6
| 16
Зона вылета
|Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|9
|23,1