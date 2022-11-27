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Ростов - Ахмат 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
27 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ростов
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      29.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат1 : 2Ростов
      29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Ростов
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат2 : 0Ростов
      26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов1 : 2Ахмат
      21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Ростов0 : 1Ахмат
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Ростов
      18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Ахмат
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 1Ростов
      16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов2 : 1Ахмат
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат1 : 0Ростов
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал6 14
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА6 13
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М6 7
      4 Сочи6 2

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