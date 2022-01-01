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Крылья Советов - Факел 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Факел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Факел, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
      История личных встреч
      29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел0 : 1Крылья Советов
      19.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Крылья Советов1 : 1Факел
      17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Крылья Советов5 : 1Факел
      24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Факел1 : 1Крылья Советов
      28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Крылья Советов2 : 1Факел
      13.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. Тур 2 Факел0 : 1Крылья Советов
      07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Факел1 : 0Крылья Советов
      27.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 29 Факел1 : 0Крылья Советов
      30.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 15 Крылья Советов3 : 1Факел
      29.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 Крылья Советов1 : 1Факел
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал6 14
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА6 13
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М6 7
      4 Сочи6 2

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