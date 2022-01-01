Крылья Советов - Факел 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Факел, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
История личных встреч
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|19.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|5 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|1 : 1
|28.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 35
|2 : 1
|13.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа A. Тур 2
|0 : 1
|07.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|1 : 0
|27.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|1 : 0
|30.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|3 : 1
|29.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2