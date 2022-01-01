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Динамо М - Оренбург 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Динамо М
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      15.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М3 : 2Оренбург
      28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Оренбург2 : 2 4 : 3Динамо М
      26.10.2021 Кубок России Группа 11 Оренбург0 : 3Динамо М
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М0 : 1Оренбург
      05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Оренбург2 : 0Динамо М
      16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Оренбург1 : 0Динамо М
      02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Динамо М2 : 0Оренбург
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал6 14
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА6 13
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М6 7
      4 Сочи6 2

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