Динамо М - Оренбург 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Марцел Личка
История личных встреч
|15.10.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|3 : 2
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 2 4 : 3
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2