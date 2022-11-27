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Львов - Колос 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
27 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
Львов
Колос

0'
45'
90'
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Колос, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Львов
Львов
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
Украина Ярослав Вишняк
История личных встреч
31.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Колос0 : 1Львов
20.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Львов0 : 2Колос
12.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Колос4 : 0Львов
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Львов3 : 2Колос
15.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Колос1 : 0Львов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-113112030-83589,7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр1393129-113076,9
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо К1483321-132764,3
4
Квалификация Лиги конференций
Заря1382329-192666,7
5 Александрия1272322-182363,9
6 Металлист 19251446413-171842,9
7 Ворскла1553718-201840,0
8 Верес1552817-201737,8
9 Колос1344511-161641,0
10 Металлист1444615-201638,1
11 Минай133469-141333,3
12 Ингулец1434712-181331,0
13 Рух В1233614-191233,3
14 Кривбасс133378-151230,8
15
Зона вылета
Черноморец132478-171025,6
16
Зона вылета
Львов132389-20923,1

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