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Заря - Минай 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
27 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур

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    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Минай, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-113112030-83589,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1393129-113076,9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1483321-132764,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Металлист 19251446413-171842,9
      7 Ворскла1553718-201840,0
      8 Верес1552817-201737,8
      9 Колос1344511-161641,0
      10 Металлист1444615-201638,1
      11 Минай133469-141333,3
      12 Ингулец1434712-181331,0
      13 Рух В1233614-191233,3
      14 Кривбасс133378-151230,8
      15
      Зона вылета
      		Черноморец132478-171025,6
      16
      Зона вылета
      		Львов132389-20923,1

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