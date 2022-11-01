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Александрия - Рух 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
28 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
Александрия
Рух В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Рух, которое состоится 28 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Юрий Владимирович Гура
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
31.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Рух В0 : 0Александрия
02.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 24 Рух В2 : 1Александрия
28.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 11 Александрия0 : 0Рух В

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