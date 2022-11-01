Александрия - Рух 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
28 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Рух, которое состоится 28 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|31.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|02.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|28.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0