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Нидерланды - Катар 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар), вместимость: 68895
29 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Бакари Гассама (Банжул, Гамбия)
Нидерланды
Катар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Катар, которое состоится 29 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Катар
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Испания Феликс Бас Санчес

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