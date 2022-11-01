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Камерун - Бразилия 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
02 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа G. 3-й тур
Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США)
Камерун
Бразилия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Бразилия, которое состоится 02 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа G. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Камерун
      Бразилия
      Главные тренеры
      КамерунРигобер Сонг
      БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
      История личных встреч
      20.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Камерун
      24.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд Группа A. Тур 3 Камерун1 : 4Бразилия
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A01
      		 Нидерланды
      США
      		03.12
      A02
      		 Аргентина
      Австралия
      		03.12
      A03
      		 Франция
      Польша
      		04.12
      A04
      		 Англия
      Сенегал
      		04.12
      A05
      		 Япония
      Хорватия
      		05.12
      A06
      		 G1
      H2
      		05.12
      A07
      		 Марокко
      Испания
      		06.12
      A08
      		 H1
      G2
      		06.12
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 A05
      A06
      		09.12
      QF2
      		 A01
      A02
      		09.12
      QF3
      		 A07
      A08
      		10.12
      QF4
      		 A04
      A03
      		10.12
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 WQF1
      WQF2
      		13.12
      SF2
      		 WQF3
      WQF4
      		14.12
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		 LSF1
      LSF2
      		17.12
      Финал
      Метка
      F1
      		 WSF1
      WSF2
      		18.12

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