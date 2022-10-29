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Черноморец - Кривбасс 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
02 Декабря 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
Черноморец
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кривбасс, которое состоится 02 Декабря 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Черноморец
      Одесса
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      23.11.2012 Украина - Премьер-лига Тур 17 Черноморец2 : 0Кривбасс
      20.07.2012 Украина - Премьер-лига Тур 2 Кривбасс1 : 0Черноморец
      03.12.2011 Украина - Премьер-лига Тур 19 Черноморец1 : 2Кривбасс
      31.07.2011 Украина - Премьер-лига Тур 4 Кривбасс1 : 0Черноморец
      13.03.2010 Украина - Премьер-лига Тур 20 Черноморец3 : 1Кривбасс
      22.08.2009 Украина - Премьер-лига Тур 5 Кривбасс2 : 3Черноморец
      07.03.2009 Украина - Премьер-лига Тур 19 Кривбасс0 : 2Черноморец
      09.08.2008 Украина - Премьер-лига Тур 4 Черноморец2 : 0Кривбасс
      17.05.2008 Украина - Высшая лига Тур 30 Черноморец1 : 1Кривбасс
      04.11.2007 Украина - Высшая лига Тур 15 Кривбасс3 : 0Черноморец
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-114 11 2 1 31-10 35 83.3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр13 9 3 1 29-11 30 76.9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К15 9 3 3 24-13 30 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря15 8 4 3 32-22 28 62.2
      5 Александрия13 7 3 3 23-19 24 61.5
      6 Колос15 5 5 5 14-18 20 44.4
      7 Металлист 192514 4 6 4 13-17 18 42.9
      8 Ворскла15 5 3 7 18-20 18 40.0
      9 Верес15 5 2 8 17-20 17 37.8
      10 Металлист15 4 4 7 15-23 16 35.6
      11 Кривбасс14 4 3 7 10-16 15 35.7
      12 Минай14 3 5 6 10-15 14 33.3
      13 Рух В13 3 4 6 15-20 13 33.3
      14 Ингулец14 3 4 7 12-18 13 31.0
      15
      Зона вылета
      		Черноморец13 2 4 7 8-17 10 25.6
      16
      Зона вылета
      		Львов14 2 3 9 9-21 9 21.4

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