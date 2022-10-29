Черноморец - Кривбасс 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
02 Декабря 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кривбасс, которое состоится 02 Декабря 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|23.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|20.07.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|03.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
|31.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|13.03.2010
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 1
|22.08.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 3
|07.03.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|09.08.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 0
|17.05.2008
|Украина - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.11.2007
|Украина - Высшая лига
|Тур 15
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|83.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|76.9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|61.5
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|44.4
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|42.9
|8
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|9
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|37.8
|10
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|11
|Кривбасс
|14
|4
|3
|7
|10-16
|15
|35.7
|12
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|33.3
|13
|Рух В
|13
|3
|4
|6
|15-20
|13
|33.3
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|31.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|13
|2
|4
|7
|8-17
|10
|25.6
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4