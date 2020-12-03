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Нидерланды - США 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Халифа Интернейшнл (Доха, Катар), вместимость: 45857
03 Декабря 2022 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала
Нидерланды
США

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - США, которое состоится 03 Декабря 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Халифа Интернейшнл (Доха, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
США
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
05.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды3 : 4США
03.03.2010 Товарищеские матчи (сборные) Март 2010 Нидерланды2 : 1США
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Нидерланды
США
03.12
A02
 Аргентина
Австралия
03.12
A03
 Франция
Польша
04.12
A04
 Англия
Сенегал
04.12
A05
 Япония
Хорватия
05.12
A06
 G1
Южная Корея
05.12
A07
 Марокко
Испания
06.12
A08
 Португалия
G2
06.12
1/4 финала
Метка
QF1
 A05
A06
09.12
QF2
 A01
A02
09.12
QF3
 A07
A08
10.12
QF4
 A04
A03
10.12
1/2 финала
Метка
SF1
 WQF1
WQF2
13.12
SF2
 WQF3
WQF4
14.12
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
17.12
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
18.12

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