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Англия - Сенегал 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар), вместимость: 68895
04 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Англия
Сенегал

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Сенегал, которое состоится 04 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Сенегал
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Сенегал Алиу Сиссе
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Нидерланды
США
3 : 1
A02
 Аргентина
Австралия
2 : 1
A03
 Франция
Польша
04.12
A04
 Англия
Сенегал
04.12
A05
 Япония
Хорватия
05.12
A06
 Бразилия
Южная Корея
05.12
A07
 Марокко
Испания
06.12
A08
 Португалия
Швейцария
06.12
1/4 финала
Метка
QF1
 A05
A06
09.12
QF2
 Нидерланды
Аргентина
09.12
QF3
 A07
A08
10.12
QF4
 A04
A03
10.12
1/2 финала
Метка
SF1
 WQF1
WQF2
13.12
SF2
 WQF3
WQF4
14.12
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
17.12
Финал
Метка
F1
 WSF1
WSF2
18.12

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