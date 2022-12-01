Португалия - Швейцария 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
06 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Швейцария, которое состоится 06 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Швейцария
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Мурат Якин
История личных встреч
|12.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. Тур 4
|1 : 0
|05.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. Тур 2
|4 : 0
|05.06.2019
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|3 : 1
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. Тур 10
|2 : 0
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. Тур 1
|2 : 0
|15.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа A. Тур 3
|2 : 0