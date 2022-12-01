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Португалия - Швейцария 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
06 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика)
Португалия
Швейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Швейцария, которое состоится 06 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Швейцария
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. Тур 4 Швейцария1 : 0Португалия
05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. Тур 2 Португалия4 : 0Швейцария
05.06.2019 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Португалия3 : 1Швейцария
10.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. Тур 10 Португалия2 : 0Швейцария
06.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. Тур 1 Швейцария2 : 0Португалия
15.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа A. Тур 3 Швейцария2 : 0Португалия

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