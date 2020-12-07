02:52 ()
Свернуть список

Рух - Черноморец 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
07 Декабря 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
Рух В
Черноморец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Черноморец, которое состоится 07 Декабря 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Черноморец
      Одесса
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      История личных встреч
      06.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Черноморец4 : 3Рух В
      11.07.2020 Украина - Первая лига Тур 23 Черноморец2 : 2Рух В
      08.09.2019 Украина - Первая лига Тур 8 Рух В2 : 0Черноморец
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-114 11 2 1 31-10 35 83.3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр13 9 3 1 29-11 30 76.9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К15 9 3 3 24-13 30 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря15 8 4 3 32-22 28 62.2
      5 Александрия13 7 3 3 23-19 24 61.5
      6 Колос15 5 5 5 14-18 20 44.4
      7 Металлист 192514 4 6 4 13-17 18 42.9
      8 Кривбасс15 5 3 7 11-16 18 40.0
      9 Ворскла15 5 3 7 18-20 18 40.0
      10 Верес15 5 2 8 17-20 17 37.8
      11 Металлист15 4 4 7 15-23 16 35.6
      12 Минай14 3 5 6 10-15 14 33.3
      13 Рух В13 3 4 6 15-20 13 33.3
      14 Ингулец14 3 4 7 12-18 13 31.0
      15
      Зона вылета
      		Черноморец14 2 4 8 8-18 10 23.8
      16
      Зона вылета
      		Львов14 2 3 9 9-21 9 21.4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close