Рух - Черноморец 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
07 Декабря 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Черноморец, которое состоится 07 Декабря 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|06.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|4 : 3
|11.07.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 23
|2 : 2
|08.09.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|83.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|76.9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|61.5
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|44.4
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|42.9
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|40.0
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|37.8
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|12
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|33.3
|13
|Рух В
|13
|3
|4
|6
|15-20
|13
|33.3
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|31.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|14
|2
|4
|8
|8-18
|10
|23.8
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4