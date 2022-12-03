Марокко - Португалия 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Тумама (Доха, Катар), вместимость: 44400
10 Декабря 2022 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Португалия, которое состоится 10 Декабря 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Тумама (Доха, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Португалия
Главные тренеры
|Валид Реграги
|Фернанду Сантуш
История личных встреч
|20.06.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|Группа B. Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| Нидерланды
США
|3 : 1
A02
| Аргентина
Австралия
|2 : 1
A03
| Франция
Польша
|3 : 1
A04
| Англия
Сенегал
|3 : 0
A05
| Япония
Хорватия
|1 : 1 1 : 3
A06
| Бразилия
Южная Корея
|4 : 1
A07
| Марокко
Испания
|0 : 0 3 : 0
A08
| Португалия
Швейцария
|6 : 1
1/4 финала
|Метка
QF1
| Хорватия
Бразилия
|1 : 1 4 : 2
QF2
| Нидерланды
Аргентина
|09.12
QF3
| Марокко
Португалия
|10.12
QF4
| Англия
Франция
|10.12
1/2 финала
|Метка
SF1
| Хорватия
WQF2
|13.12
SF2
| WQF3
WQF4
|14.12
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|17.12
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|18.12