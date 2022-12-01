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Куинз Парк Рейнджерс - Бёрнли 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
11 Декабря 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Куинз Парк Рейнджерс
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Бёрнли, которое состоится 11 Декабря 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куинз Парк Рейнджерс
      Лондон
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      АнглияМайкл Бил
      БельгияВенсан Компани
      История личных встреч
      02.05.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Бёрнли1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      12.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бёрнли
      10.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      06.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 15 Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Бёрнли
      01.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 29 Куинз Парк Рейнджерс3 : 3Бёрнли
      26.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 13 Бёрнли2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2141
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2241
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2236
      4
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2235
      5
      Плей-офф за повышение
      		Престон Норт Энд2234
      6
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2133
      7 Миллуолл2232
      8 Рединг2232
      9 Куинз Парк Рейнджерс2131
      10 Суонси Сити2231
      11 Сандерленд2130
      12 Мидлсбро2230
      13 Лутон Таун2230
      14 Бирмингем Сити2229
      15 Ковентри Сити2029
      16 Бристоль Сити2227
      17 Ротерхэм Юнайтед2226
      18 Сток Сити2226
      19 Кардифф Сити2225
      20 Уиган Атлетик2224
      21 Халл Сити2124
      22
      Зона вылета
      		Вест Бромвич Альбион2023
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул2223
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2119

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