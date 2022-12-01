Куинз Парк Рейнджерс - Бёрнли 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
11 Декабря 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Бёрнли, которое состоится 11 Декабря 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Венсан Компани
История личных встреч
|02.05.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 0
|12.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|0 : 0
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|01.02.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 29
|3 : 3
|26.10.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 13
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|21
|41
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|22
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|22
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|22
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|21
|33
|7
|Миллуолл
|22
|32
|8
|Рединг
|22
|32
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|31
|10
|Суонси Сити
|22
|31
|11
|Сандерленд
|21
|30
|12
|Мидлсбро
|22
|30
|13
|Лутон Таун
|22
|30
|14
|Бирмингем Сити
|22
|29
|15
|Ковентри Сити
|20
|29
|16
|Бристоль Сити
|22
|27
|17
|Ротерхэм Юнайтед
|22
|26
|18
|Сток Сити
|22
|26
|19
|Кардифф Сити
|22
|25
|20
|Уиган Атлетик
|22
|24
|21
|Халл Сити
|21
|24
| 22
Зона вылета
|Вест Бромвич Альбион
|20
|23
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|22
|23
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|21
|19