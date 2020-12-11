Ливерпуль - Лион 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
11 Декабря 2022 года в 17:00 (+03:00), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лион, которое состоится 11 Декабря 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.