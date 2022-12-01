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Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 12 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сандерленд
      Сандерленд
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Главные тренеры
      ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
      АнглияТони Моубрей
      АнглияСтив Брюс
      ИспанияКарлос Корберан
      История личных встреч
      21.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Бромвич Альбион2 : 0Сандерленд
      01.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 7 Сандерленд1 : 1Вест Бромвич Альбион
      02.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 32 Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
      17.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Бромвич Альбион1 : 0Сандерленд
      21.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 26 Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
      16.08.2014 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Бромвич Альбион2 : 2Сандерленд
      07.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 28 Сандерленд2 : 0Вест Бромвич Альбион
      21.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион3 : 0Сандерленд
      23.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион2 : 1Сандерленд
      24.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 13 Сандерленд2 : 4Вест Бромвич Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2244
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2241
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2236
      4
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2235
      5
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2234
      6
      Плей-офф за повышение
      		Престон Норт Энд2234
      7 Миллуолл2232
      8 Рединг2232
      9 Куинз Парк Рейнджерс2231
      10 Суонси Сити2231
      11 Сандерленд2130
      12 Мидлсбро2230
      13 Лутон Таун2230
      14 Бирмингем Сити2229
      15 Ковентри Сити2029
      16 Бристоль Сити2227
      17 Ротерхэм Юнайтед2226
      18 Сток Сити2226
      19 Кардифф Сити2225
      20 Халл Сити2225
      21 Уиган Атлетик2224
      22
      Зона вылета
      		Вест Бромвич Альбион2023
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул2223
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2119

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