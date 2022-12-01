Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 12 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
|Тони Моубрей
|Стив Брюс
|Карлос Корберан
История личных встреч
|21.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 0
|01.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 0
|17.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|21.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|16.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|07.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|23.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|24.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|22
|44
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|22
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|22
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|22
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|22
|34
|7
|Миллуолл
|22
|32
|8
|Рединг
|22
|32
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|31
|10
|Суонси Сити
|22
|31
|11
|Сандерленд
|21
|30
|12
|Мидлсбро
|22
|30
|13
|Лутон Таун
|22
|30
|14
|Бирмингем Сити
|22
|29
|15
|Ковентри Сити
|20
|29
|16
|Бристоль Сити
|22
|27
|17
|Ротерхэм Юнайтед
|22
|26
|18
|Сток Сити
|22
|26
|19
|Кардифф Сити
|22
|25
|20
|Халл Сити
|22
|25
|21
|Уиган Атлетик
|22
|24
| 22
Зона вылета
|Вест Бромвич Альбион
|20
|23
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|22
|23
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|21
|19