Арсенал - Милан 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ), вместимость: 18000
13 Декабря 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Милан, которое состоится 13 Декабря 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Л
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|15.03.2018
|Лига Европы
|1/8 финала
|3 : 1
|08.03.2018
|Лига Европы
|1/8 финала
|0 : 2
|06.03.2012
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 0
|15.02.2012
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|4 : 0
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 2
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 0