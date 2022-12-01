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Арсенал - Милан 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ), вместимость: 18000
13 Декабря 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Арсенал Л
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Милан, которое состоится 13 Декабря 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Л
      Лондон, Англия
      Милан
      Милан, Италия
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      15.03.2018 Лига Европы 1/8 финала Арсенал Л3 : 1Милан
      08.03.2018 Лига Европы 1/8 финала Милан0 : 2Арсенал Л
      06.03.2012 Лига чемпионов 1/8 финала Арсенал Л3 : 0Милан
      15.02.2012 Лига чемпионов 1/8 финала Милан4 : 0Арсенал Л
      04.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала Милан0 : 2Арсенал Л
      20.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала Арсенал Л0 : 0Милан

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