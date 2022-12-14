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Франция - Марокко 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар), вместимость: 68895
14 Декабря 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
Франция
Марокко

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Марокко, которое состоится 14 Декабря 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Байт (Эль-Хаур, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Марокко
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Марокко Валид Реграги

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