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Рейнджерс - Хайберниан 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
15 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)
Рейнджерс
Хайберниан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хайберниан, которое состоится 15 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго
      Хайберниан
      Эдинбург
      Главные тренеры
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      АнглияЛи Джонсон
      История личных встреч
      20.08.2022 Шотландия - Премьер-лига Тур 4 Хайберниан2 : 2Рейнджерс
      09.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 26 Рейнджерс2 : 0Хайберниан
      01.12.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Хайберниан0 : 1Рейнджерс
      21.11.2021 Шотландия - Кубок лиги 1/2 финала Рейнджерс1 : 3Хайберниан
      03.10.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Рейнджерс2 : 1Хайберниан
      11.04.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Рейнджерс2 : 1Хайберниан
      27.01.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 26 Хайберниан0 : 1Рейнджерс
      26.12.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Рейнджерс1 : 0Хайберниан
      20.09.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Хайберниан2 : 2Рейнджерс
      05.02.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 25 Рейнджерс2 : 1Хайберниан
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Плей-офф чемпионов
      		Селтик15 14 0 1 50-13 42 93.3
      2
      Плей-офф чемпионов
      		Рейнджерс15 10 3 2 34-14 33 73.3
      3
      Плей-офф чемпионов
      		Абердин15 8 1 6 29-23 25 55.6
      4
      Плей-офф чемпионов
      		Ливингстон15 7 2 6 15-20 23 51.1
      5
      Плей-офф чемпионов
      		Хартс15 6 3 6 24-25 21 46.7
      6
      Плей-офф чемпионов
      		Сент-Джонстон16 6 3 7 19-21 21 43.8
      7
      Переходной турнир
      		Сент-Миррен15 6 3 6 17-23 21 46.7
      8
      Переходной турнир
      		Хайберниан16 6 2 8 18-23 20 41.7
      9
      Переходной турнир
      		Мазервелл16 5 2 9 20-22 17 35.4
      10
      Переходной турнир
      		Росс Каунти16 4 3 9 13-26 15 31.3
      11
      Переходной турнир
      		Килмарнок16 4 3 9 12-27 15 31.3
      12
      Переходной турнир
      		Данди Юнайтед16 3 3 10 17-31 12 25.0

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