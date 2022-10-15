Рейнджерс - Хайберниан 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
15 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хайберниан, которое состоится 15 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Хайберниан
Эдинбург
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Ли Джонсон
История личных встреч
|20.08.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 2
|09.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 26
|2 : 0
|01.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|0 : 1
|21.11.2021
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|03.10.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|2 : 1
|11.04.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|2 : 1
|27.01.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 26
|0 : 1
|26.12.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 0
|20.09.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|2 : 2
|05.02.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 25
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|15
|14
|0
|1
|50-13
|42
|93.3
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|15
|10
|3
|2
|34-14
|33
|73.3
| 3
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|15
|8
|1
|6
|29-23
|25
|55.6
| 4
Плей-офф чемпионов
|Ливингстон
|15
|7
|2
|6
|15-20
|23
|51.1
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|15
|6
|3
|6
|24-25
|21
|46.7
| 6
Плей-офф чемпионов
|Сент-Джонстон
|16
|6
|3
|7
|19-21
|21
|43.8
| 7
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|15
|6
|3
|6
|17-23
|21
|46.7
| 8
Переходной турнир
|Хайберниан
|16
|6
|2
|8
|18-23
|20
|41.7
| 9
Переходной турнир
|Мазервелл
|16
|5
|2
|9
|20-22
|17
|35.4
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|16
|4
|3
|9
|13-26
|15
|31.3
| 11
Переходной турнир
|Килмарнок
|16
|4
|3
|9
|12-27
|15
|31.3
| 12
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|16
|3
|3
|10
|17-31
|12
|25.0