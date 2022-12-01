Бирмингем Сити - Рединг 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
16 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Рединг, которое состоится 16 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Джон Юстас
|Пол Инс
История личных встреч
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 2
|17.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|2 : 1
|09.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 2
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 3
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|0 : 0
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|22
|44
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|22
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|22
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|22
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|22
|34
|7
|Миллуолл
|22
|32
|8
|Рединг
|22
|32
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|31
|10
|Суонси Сити
|22
|31
|11
|Сандерленд
|22
|30
|12
|Мидлсбро
|22
|30
|13
|Лутон Таун
|22
|30
|14
|Бирмингем Сити
|22
|29
|15
|Ковентри Сити
|20
|29
|16
|Бристоль Сити
|22
|27
|17
|Вест Бромвич Альбион
|21
|26
|18
|Ротерхэм Юнайтед
|22
|26
|19
|Сток Сити
|22
|26
|20
|Кардифф Сити
|22
|25
|21
|Халл Сити
|22
|25
| 22
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|22
|24
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|22
|23
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|21
|19