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Бирмингем Сити - Рединг 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
16 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
Бирмингем Сити
Рединг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Рединг, которое состоится 16 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бирмингем Сити
      Бирмингем
      Рединг
      Рединг
      Главные тренеры
      АнглияДжон Юстас
      АнглияПол Инс
      История личных встреч
      22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Рединг2 : 1Бирмингем Сити
      06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бирмингем Сити1 : 2Рединг
      17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Бирмингем Сити2 : 1Рединг
      09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Рединг1 : 2Бирмингем Сити
      07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Бирмингем Сити1 : 3Рединг
      07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Рединг2 : 3Бирмингем Сити
      05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Рединг0 : 0Бирмингем Сити
      23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бирмингем Сити2 : 1Рединг
      14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Рединг2 : 0Бирмингем Сити
      02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Рединг0 : 2Бирмингем Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2244
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2241
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2236
      4
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2235
      5
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2234
      6
      Плей-офф за повышение
      		Престон Норт Энд2234
      7 Миллуолл2232
      8 Рединг2232
      9 Куинз Парк Рейнджерс2231
      10 Суонси Сити2231
      11 Сандерленд2230
      12 Мидлсбро2230
      13 Лутон Таун2230
      14 Бирмингем Сити2229
      15 Ковентри Сити2029
      16 Бристоль Сити2227
      17 Вест Бромвич Альбион2126
      18 Ротерхэм Юнайтед2226
      19 Сток Сити2226
      20 Кардифф Сити2225
      21 Халл Сити2225
      22
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2224
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул2223
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2119

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