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Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: DW (Уиган, Англия), вместимость: 25135
19 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия)
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 19 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: DW (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уиган Атлетик
      Уиган
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      Главные тренеры
      АнглияЛим Ричардсон
      АнглияПол Хекингботтом
      История личных встреч
      01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Уиган Атлетик0 : 3Шеффилд Юнайтед
      27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Шеффилд Юнайтед4 : 2Уиган Атлетик
      06.02.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 30 Шеффилд Юнайтед0 : 2Уиган Атлетик
      12.01.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 23 Уиган Атлетик3 : 3Шеффилд Юнайтед
      13.05.2007 Англия - Премьер-лига Тур 38 Шеффилд Юнайтед1 : 2Уиган Атлетик
      16.12.2006 Англия - Премьер-лига Тур 18 Уиган Атлетик0 : 1Шеффилд Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2347
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2241
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2339
      4
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2337
      5
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2335
      6
      Плей-офф за повышение
      		Куинз Парк Рейнджерс2334
      7 Престон Норт Энд2334
      8 Бирмингем Сити2332
      9 Миллуолл2232
      10 Суонси Сити2332
      11 Рединг2332
      12 Сандерленд2331
      13 Мидлсбро2330
      14 Ковентри Сити2130
      15 Лутон Таун2230
      16 Вест Бромвич Альбион2229
      17 Сток Сити2329
      18 Бристоль Сити2327
      19 Ротерхэм Юнайтед2326
      20 Кардифф Сити2326
      21 Халл Сити2326
      22
      Зона вылета
      		Блэкпул2324
      23
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2224
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2219

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