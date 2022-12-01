Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: DW (Уиган, Англия), вместимость: 25135
19 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 19 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: DW (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уиган Атлетик
Уиган
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Лим Ричардсон
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 3
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|4 : 2
|06.02.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 30
|0 : 2
|12.01.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 23
|3 : 3
|13.05.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|16.12.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|23
|47
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|23
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|23
|37
| 5
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|23
|35
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|23
|34
|7
|Престон Норт Энд
|23
|34
|8
|Бирмингем Сити
|23
|32
|9
|Миллуолл
|22
|32
|10
|Суонси Сити
|23
|32
|11
|Рединг
|23
|32
|12
|Сандерленд
|23
|31
|13
|Мидлсбро
|23
|30
|14
|Ковентри Сити
|21
|30
|15
|Лутон Таун
|22
|30
|16
|Вест Бромвич Альбион
|22
|29
|17
|Сток Сити
|23
|29
|18
|Бристоль Сити
|23
|27
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|23
|26
|20
|Кардифф Сити
|23
|26
|21
|Халл Сити
|23
|26
| 22
Зона вылета
|Блэкпул
|23
|24
| 23
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|22
|24
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|22
|19