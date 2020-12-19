05:41 ()
Свернуть список

Спортинг - Брага 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
19 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала
Спортинг
Брага

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 19 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Брага
      Брага
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияАртур Жорже
      История личных встреч
      07.08.2022 Португалия - Примейра Тур 1 Брага3 : 3Спортинг
      22.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг1 : 2Брага
      14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Брага1 : 2Спортинг
      31.07.2021 Суперкубок Португалии Финал Спортинг2 : 1Брага
      25.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Брага0 : 1Спортинг
      23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
      02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
      02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
      21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
      18.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг2 : 1Брага
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1 Порту37
      2 Мафра35
      3 Визела32
      4 Шавиш31
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1 Спортинг39
      2 Риу Аве36
      3 Фаренсе33
      4 Маритиму30
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1 Бенфика37
      2 Морейренсе37
      3 Пенафиел31
      4 Эштрела31
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1 Брага39
      2 Каза Пия34
      3 Пасуш де Феррейра32
      4 Трофенсе31
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1 Жил Висенте37
      2 Насьонал36
      3 Портимоненсе33
      4 Ковильян31
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1 Боавишта37
      2 Витория Гимарайнш33
      3 Белененсеш32
      4 Вилафранкензе32
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1 Фейренсе48
      2 Арока48
      3 Лейшойнш47
      4 УД Оливейренсе42
      5 Санта-Клара41
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1 Академику48
      2 Торринсе46
      3 Фамаликан45
      4 Тондела43
      5 Эшторил42

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close