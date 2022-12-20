Дьосесано - Хетафе 20 Декабря прямая трансляция
20 Декабря 2022 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дьосесано - Хетафе
, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.