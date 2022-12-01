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Сестао Ривер - Атлетик 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лас Льянас (Сестао, Испания), вместимость: 8905
20 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Сестао Ривер
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сестао Ривер - Атлетик Б, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Лас Льянас (Сестао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сестао Ривер
      Сестао
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      11.01.2020 Кубок Испании 3-й раунд Сестао Ривер0 : 4Атлетик Б
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Фуэнтес
      Осасуна
      		1 : 4
      Барбадас
      Вальядолид
      		0 : 2
      Манакор
      ФК Андорра
      		1 : 3
      Олот
      Леванте
      		0 : 4
      Гихуэло
      Депортиво
      		2 : 0
      Атлетико Сагунто
      Аморебьета
      		1 : 0 ДВ
      Навалькарнеро
      УД Логроньес
      		1 : 3 ДВ
      Гвадалахара
      Понферрадина
      		2 : 1
      Утрера
      Сеута
      		0 : 1
      Сестао Ривер
      Расинг Ф
      		1 : 0
      Расинг Риоха
      Химнастик
      		0 : 2
      Аренас
      Луго
      		1 : 0
      Герника
      Леганес
      		0 : 0 6 : 5
      Беасайн
      Спортинг Хихон
      		2 : 3 ДВ
      Уэтор Тахар
      Альбасете
      		0 : 3
      Алькора
      Эльче
      		0 : 3
      Аутоль
      Мальорка
      		0 : 6
      Кория
      Фуэнлабрада
      		2 : 0
      Касереньо
      Кордова
      		3 : 0
      Кристо Атлетико
      Ивиса
      		0 : 2
      Ринкон
      Эспаньол
      		0 : 3
      Санта-Амалия
      Вильярреал
      		0 : 9
      Альмасан
      Атлетико М
      		0 : 2
      Ибиса Ислас Питиусас
      Райо Махадаонда
      		3 : 1
      Эркулес
      Ла-Нусия
      		2 : 4 ДВ
      Атлетико Пасо
      Мурсия
      		1 : 1 3 : 2
      Унион Адарве
      Линарес
      		1 : 2
      Пенья Депортива
      Малага
      		1 : 1 7 : 8
      Арнедо
      Атлетико Балеарес
      		1 : 1 4 : 3
      Манреса
      Понтеведра
      		1 : 3
      Рекреативо
      Бургос
      		0 : 0 3 : 4
      Хувентуд Торремолинос
      Уэска
      		2 : 2 4 : 2
      Химнастика Торрелавега
      Овьедо
      		2 : 3 ДВ
      Альфаро
      Картахена
      		0 : 1
      Леалтад
      Тенерифе
      		0 : 2
      Вименор
      Мирандес
      		0 : 2
      Лас Розас
      Эйбар
      		0 : 3
      Кинтанар дель Рей
      Жирона
      		1 : 2 ДВ
      Мольерусса
      Райо Вальекано
      		1 : 3
      Дьосесано
      Сарагоса
      		1 : 0
      Веларде
      Севилья
      		0 : 2
      Альгар
      Сельта
      		1 : 6
      Сирбонеро
      Интерсити
      		0 : 1
      Теруэль
      Лас-Пальмас
      		0 : 1
      Еклано
      Гранада
      		2 : 3
      Сан Хуан
      Нумансия
      		0 : 2
      Оуренсе
      Алькоркон
      		1 : 1 2 : 4
      Коруксо
      Эльденсе
      		2 : 2 2 : 4
      Утебо
      Мерида
      		2 : 2 3 : 4
      Льейда
      Алавес
      		0 : 1
      Сан Роке де Лепе
      Хетафе
      		2 : 3 ДВ
      Реал Унион
      Кадис
      		3 : 2
      Касалегас
      Реал Сосьедад
      		1 : 4
      Арентейро
      Альмерия
      		2 : 0
      Альсира
      Атлетик Б
      		0 : 2
      2-й раунд
      Гвадалахара
      Эльче
      		20.12
      Дьосесано
      Хетафе
      		20.12
      Интерсити
      Мирандес
      		20.12
      Реал Унион
      Мальорка
      		20.12
      Гихуэло
      Вильярреал
      		20.12
      Сестао Ривер
      Атлетик Б
      		20.12
      Алькоркон
      Картахена
      		20.12
      Атлетико Пасо
      Эспаньол
      		21.12
      Нумансия
      Спортинг Хихон
      		21.12
      Леванте
      ФК Андорра
      		21.12
      Атлетико Сагунто
      Райо Вальекано
      		21.12
      Мерида
      Алавес
      		21.12
      Ибиса Ислас Питиусас
      Эйбар
      		21.12
      УД Логроньес
      Альбасете
      		21.12
      Аренас
      Вальядолид
      		21.12
      Хувентуд Торремолинос
      Севилья
      		21.12
      Арнедо
      Осасуна
      		21.12
      Кория
      Реал Сосьедад
      		21.12
      Сеута
      Ивиса
      		21.12
      Понтеведра
      Тенерифе
      		21.12
      Касереньо
      Жирона
      		22.12
      Герника
      Сельта
      		22.12
      Линарес
      Расинг
      		22.12
      Эльденсе
      Бургос
      		22.12
      Химнастик
      Малага
      		22.12
      Арентейро
      Атлетико М
      		22.12
      Ла-Нусия
      Лас-Пальмас
      		22.12
      Овьедо
      Гранада
      		22.12

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