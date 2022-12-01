Сестао Ривер - Атлетик 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лас Льянас (Сестао, Испания), вместимость: 8905
20 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сестао Ривер - Атлетик Б, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Лас Льянас (Сестао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сестао Ривер
Сестао
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|11.01.2020
|Кубок Испании
|3-й раунд
|0 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
| Фуэнтес
Осасуна
|1 : 4
| Барбадас
Вальядолид
|0 : 2
| Манакор
ФК Андорра
|1 : 3
| Олот
Леванте
|0 : 4
| Гихуэло
Депортиво
|2 : 0
| Атлетико Сагунто
Аморебьета
|1 : 0 ДВ
| Навалькарнеро
УД Логроньес
|1 : 3 ДВ
| Гвадалахара
Понферрадина
|2 : 1
| Утрера
Сеута
|0 : 1
| Сестао Ривер
Расинг Ф
|1 : 0
| Расинг Риоха
Химнастик
|0 : 2
| Аренас
Луго
|1 : 0
| Герника
Леганес
|0 : 0 6 : 5
| Беасайн
Спортинг Хихон
|2 : 3 ДВ
| Уэтор Тахар
Альбасете
|0 : 3
| Алькора
Эльче
|0 : 3
| Аутоль
Мальорка
|0 : 6
| Кория
Фуэнлабрада
|2 : 0
| Касереньо
Кордова
|3 : 0
| Кристо Атлетико
Ивиса
|0 : 2
| Ринкон
Эспаньол
|0 : 3
| Санта-Амалия
Вильярреал
|0 : 9
| Альмасан
Атлетико М
|0 : 2
| Ибиса Ислас Питиусас
Райо Махадаонда
|3 : 1
| Эркулес
Ла-Нусия
|2 : 4 ДВ
| Атлетико Пасо
Мурсия
|1 : 1 3 : 2
| Унион Адарве
Линарес
|1 : 2
| Пенья Депортива
Малага
|1 : 1 7 : 8
| Арнедо
Атлетико Балеарес
|1 : 1 4 : 3
| Манреса
Понтеведра
|1 : 3
| Рекреативо
Бургос
|0 : 0 3 : 4
| Хувентуд Торремолинос
Уэска
|2 : 2 4 : 2
| Химнастика Торрелавега
Овьедо
|2 : 3 ДВ
| Альфаро
Картахена
|0 : 1
| Леалтад
Тенерифе
|0 : 2
| Вименор
Мирандес
|0 : 2
| Лас Розас
Эйбар
|0 : 3
| Кинтанар дель Рей
Жирона
|1 : 2 ДВ
| Мольерусса
Райо Вальекано
|1 : 3
| Дьосесано
Сарагоса
|1 : 0
| Веларде
Севилья
|0 : 2
| Альгар
Сельта
|1 : 6
| Сирбонеро
Интерсити
|0 : 1
| Теруэль
Лас-Пальмас
|0 : 1
| Еклано
Гранада
|2 : 3
| Сан Хуан
Нумансия
|0 : 2
| Оуренсе
Алькоркон
|1 : 1 2 : 4
| Коруксо
Эльденсе
|2 : 2 2 : 4
| Утебо
Мерида
|2 : 2 3 : 4
| Льейда
Алавес
|0 : 1
| Сан Роке де Лепе
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Реал Унион
Кадис
|3 : 2
| Касалегас
Реал Сосьедад
|1 : 4
| Арентейро
Альмерия
|2 : 0
| Альсира
Атлетик Б
|0 : 2
2-й раунд
| Гвадалахара
Эльче
|20.12
| Дьосесано
Хетафе
|20.12
| Интерсити
Мирандес
|20.12
| Реал Унион
Мальорка
|20.12
| Гихуэло
Вильярреал
|20.12
| Сестао Ривер
Атлетик Б
|20.12
| Алькоркон
Картахена
|20.12
| Атлетико Пасо
Эспаньол
|21.12
| Нумансия
Спортинг Хихон
|21.12
| Леванте
ФК Андорра
|21.12
| Атлетико Сагунто
Райо Вальекано
|21.12
| Мерида
Алавес
|21.12
| Ибиса Ислас Питиусас
Эйбар
|21.12
| УД Логроньес
Альбасете
|21.12
| Аренас
Вальядолид
|21.12
| Хувентуд Торремолинос
Севилья
|21.12
| Арнедо
Осасуна
|21.12
| Кория
Реал Сосьедад
|21.12
| Сеута
Ивиса
|21.12
| Понтеведра
Тенерифе
|21.12
| Касереньо
Жирона
|22.12
| Герника
Сельта
|22.12
| Линарес
Расинг
|22.12
| Эльденсе
Бургос
|22.12
| Химнастик
Малага
|22.12
| Арентейро
Атлетико М
|22.12
| Ла-Нусия
Лас-Пальмас
|22.12
| Овьедо
Гранада
|22.12