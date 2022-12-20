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Академику - Боавишта 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия), вместимость: 14368
20 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала
Академику
Боавишта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Боавишта, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эштадиу ду Фонтелу (Визеу, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Академику
      Визеу
      Боавишта
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияЖорже Кошта
      ПортугалияАрманду Пети
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1 Порту37
      2 Мафра35
      3 Визела32
      4 Шавиш31
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1 Спортинг39
      2 Риу Аве36
      3 Фаренсе33
      4 Маритиму30
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1 Бенфика37
      2 Морейренсе37
      3 Пенафиел31
      4 Эштрела31
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1 Брага39
      2 Каза Пия34
      3 Пасуш де Феррейра32
      4 Трофенсе31
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1 Жил Висенте37
      2 Насьонал36
      3 Портимоненсе33
      4 Ковильян31
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1 Боавишта37
      2 Витория Гимарайнш33
      3 Белененсеш32
      4 Вилафранкензе32
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1 Фейренсе48
      2 Арока48
      3 Лейшойнш47
      4 УД Оливейренсе42
      5 Санта-Клара41
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1 Академику48
      2 Торринсе46
      3 Фамаликан45
      4 Тондела43
      5 Эшторил42

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