Абердин - Рейнджерс 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
20 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Рейнджерс, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Абердин
Абердин
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Барри Робсон
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|29.10.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 1
|05.03.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 30
|1 : 0
|18.01.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|1 : 1
|27.10.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|2 : 2
|15.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 5
|4 : 0
|10.01.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 23
|1 : 2
|22.11.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|4 : 0
|01.08.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|0 : 1
|01.02.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 24
|0 : 0
|04.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|16
|15
|0
|1
|51-13
|45
|93.8
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|16
|11
|3
|2
|37-16
|36
|75.0
| 3
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|16
|8
|1
|7
|29-24
|25
|52.1
| 4
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|16
|7
|3
|6
|27-26
|24
|50.0
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Джонстон
|17
|7
|3
|7
|21-22
|24
|47.1
| 6
Плей-офф чемпионов
|Ливингстон
|15
|7
|2
|6
|15-20
|23
|51.1
| 7
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|15
|6
|3
|6
|17-23
|21
|46.7
| 8
Переходной турнир
|Хайберниан
|17
|6
|2
|9
|20-26
|20
|39.2
| 9
Переходной турнир
|Мазервелл
|16
|5
|2
|9
|20-22
|17
|35.4
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|17
|4
|3
|10
|14-28
|15
|29.4
| 11
Переходной турнир
|Килмарнок
|17
|4
|3
|10
|13-30
|15
|29.4
| 12
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|16
|3
|3
|10
|17-31
|12
|25.0