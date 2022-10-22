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Абердин - Рейнджерс 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
20 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Абердин
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Рейнджерс, которое состоится 20 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Абердин
      Абердин
      Рейнджерс
      Глазго
      Главные тренеры
      ШотландияБарри Робсон
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      История личных встреч
      29.10.2022 Шотландия - Премьер-лига Тур 13 Рейнджерс4 : 1Абердин
      05.03.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 30 Рейнджерс1 : 0Абердин
      18.01.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Абердин1 : 1Рейнджерс
      27.10.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Рейнджерс2 : 2Абердин
      15.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Рейнджерс4 : 0Абердин
      10.01.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 23 Абердин1 : 2Рейнджерс
      22.11.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Рейнджерс4 : 0Абердин
      01.08.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Абердин0 : 1Рейнджерс
      01.02.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 24 Рейнджерс0 : 0Абердин
      04.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Абердин2 : 2Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Плей-офф чемпионов
      		Селтик16 15 0 1 51-13 45 93.8
      2
      Плей-офф чемпионов
      		Рейнджерс16 11 3 2 37-16 36 75.0
      3
      Плей-офф чемпионов
      		Абердин16 8 1 7 29-24 25 52.1
      4
      Плей-офф чемпионов
      		Хартс16 7 3 6 27-26 24 50.0
      5
      Плей-офф чемпионов
      		Сент-Джонстон17 7 3 7 21-22 24 47.1
      6
      Плей-офф чемпионов
      		Ливингстон15 7 2 6 15-20 23 51.1
      7
      Переходной турнир
      		Сент-Миррен15 6 3 6 17-23 21 46.7
      8
      Переходной турнир
      		Хайберниан17 6 2 9 20-26 20 39.2
      9
      Переходной турнир
      		Мазервелл16 5 2 9 20-22 17 35.4
      10
      Переходной турнир
      		Росс Каунти17 4 3 10 14-28 15 29.4
      11
      Переходной турнир
      		Килмарнок17 4 3 10 13-30 15 29.4
      12
      Переходной турнир
      		Данди Юнайтед16 3 3 10 17-31 12 25.0

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