Порту - Жил Висенте 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
21 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 21 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 1
|03.03.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|03.02.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Порту
|3
|7
|2
|Мафра
|3
|5
|3
|Визела
|3
|2
|4
|Шавиш
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Спортинг
|3
|9
|2
|Риу Аве
|3
|6
|3
|Фаренсе
|3
|3
|4
|Маритиму
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Бенфика
|3
|7
|2
|Морейренсе
|3
|7
|3
|Пенафиел
|3
|1
|4
|Эштрела
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Брага
|3
|9
|2
|Каза Пия
|3
|4
|3
|Пасуш де Феррейра
|3
|2
|4
|Трофенсе
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Жил Висенте
|3
|7
|2
|Насьонал
|3
|6
|3
|Портимоненсе
|3
|3
|4
|Ковильян
|3
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Боавишта
|3
|7
|2
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|3
|Белененсеш
|3
|2
|4
|Вилафранкензе
|3
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Фейренсе
|4
|8
|2
|Арока
|4
|8
|3
|Лейшойнш
|4
|7
|4
|УД Оливейренсе
|4
|2
|5
|Санта-Клара
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Академику
|4
|8
|2
|Торринсе
|4
|6
|3
|Фамаликан
|4
|5
|4
|Тондела
|4
|3
|5
|Эшторил
|4
|2