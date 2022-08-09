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Манчестер Сити - Ливерпуль 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Манчестер Сити
Ливерпуль

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 22 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
16.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
1 : 0
Шрусбери Таун
Карлайл Юнайтед
3 : 2
Харрогейт Таун
Стокпорт Каунти
0 : 1
Уимблдон
Гиллингем
0 : 2
Лутон Таун
Ньюпорт Каунти
2 : 3
Кардифф Сити
Портсмут
0 : 3
Чарльтон Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1 5 : 3
Гримсби Таун
Кру Александра
4 : 0
Моркам
Сток Сити
0 : 0 5 : 3
Форест Грин Роверс
Лейтон Ориент
2 : 0
Челтнем Таун
Эксетер Сити
0 : 7
Оксфорд Юнайтед
Суонси Сити
2 : 2 5 : 3
Уолсолл
Суиндон Таун
2 : 0
Милтон-Кинс Донс
Саттон Юнайтед
1 : 0
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
1 : 2
Флитвуд Таун
Уиган Атлетик
1 : 0
Кроули Таун
Бристоль Роверс
1 : 0
Донкастер Роверс
Линкольн Сити
0 : 3
Брэдфорд Сити
Халл Сити
2 : 1
Ипсвич Таун
Колчестер Юнайтед
0 : 1
Норвич Сити
Бирмингем Сити
2 : 2 4 : 2
Болтон Уондерерс
Солфорд Сити
5 : 1
Аккрингтон Стэнли
Транмир Роверс
2 : 2 11 : 12
Блэкпул
Барроу
0 : 0 3 : 4
Хаддерсфилд Таун
Престон Норт Энд
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Дерби Каунти
1 : 2
Рочдейл
Бёртон Альбион
2 : 0
Рединг
Стивенидж
1 : 2
Ковентри Сити
Бристоль Сити
1 : 4
Порт Вейл
Ротерхэм Юнайтед
1 : 2
Плимут Аргайл
Питерборо Юнайтед
0 : 2
Шеффилд Уэнсдей
Сандерленд
2 : 0
Мидлсбро
Барнсли
0 : 1
Блэкберн Роверс
Хартлпул Юнайтед
4 : 0
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
2-й раунд
Метка
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 1
Шрусбери Таун
Бёрнли
0 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Рочдейл
3 : 0
Болтон Уондерерс
Астон Вилла
1 : 4
Гиллингем
Эксетер Сити
0 : 0 6 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 2
Кроули Таун
Фулхэм
2 : 0
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Саутгемптон
0 : 3
Стивенидж
Питерборо Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
Борнмут
2 : 2 3 : 5
Ньюпорт Каунти
Портсмут
3 : 2
Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас
0 : 2
Барроу
Линкольн Сити
2 : 2 1 : 3
Стокпорт Каунти
Лестер Сити
0 : 0 1 : 3
Гримсби Таун
Ноттингем Форест
0 : 3
Брэдфорд Сити
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вулверхэмптон
Престон Норт Энд
2 : 1
Флитвуд Таун
Эвертон
0 : 1
Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион
1 : 0
Ротерхэм Юнайтед
Моркам
0 : 1
Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
1 : 3
Транмир Роверс
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс Юнайтед
Барнсли
3 : 1
Форест Грин Роверс
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 3
3-й раунд
Метка
A02
 Лестер Сити
Ньюпорт Каунти
3 : 0
A05
 Бёрнли
Кроули Таун
3 : 1
A08
 Борнмут
Эвертон
4 : 1
A09
 Милтон-Кинс Донс
Моркам
2 : 0
A11
 Бристоль Сити
Линкольн Сити
1 : 3
A12
 Стивенидж
Чарльтон Атлетик
1 : 1 4 : 5
A13
 Брентфорд
Гиллингем
1 : 1 5 : 6
A01
 Вест Хэм Юнайтед
Блэкберн Роверс
2 : 2 9 : 10
A03
 Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
1 : 0
A04
 Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
A14
 Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 6 : 5
A15
 Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
0 : 0 3 : 2
A16
 Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 3
A07
 Ливерпуль
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
A10
 Манчестер Сити
Челси
2 : 0
A06
 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
4 : 2
1/8 финала
Метка
B01
 Вулверхэмптон
Гиллингем
2 : 0
B02
 Милтон-Кинс Донс
Лестер Сити
0 : 3
B03
 Саутгемптон
Линкольн Сити
2 : 1
B05
 Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
1 : 0
B04
 Блэкберн Роверс
Ноттингем Форест
21.12
B06
 Чарльтон Атлетик
Брайтон энд Хоув Альбион
21.12
B07
 Манчестер Юнайтед
Бёрнли
21.12
B08
 Манчестер Сити
Ливерпуль
22.12

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