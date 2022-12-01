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Морейренсе - Арока 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
22 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Морейренсе
Арока

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Арока, которое состоится 22 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Арока
Арока
Главные тренеры
Португалия Паулу Алвеш
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
26.02.2022 Португалия - Примейра Тур 24 Арока1 : 1Морейренсе
25.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Морейренсе2 : 1Арока
30.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Арока2 : 2Морейренсе
17.12.2016 Португалия - Примейра Тур 14 Морейренсе1 : 4Арока
17.01.2016 Португалия - Примейра Тур 18 Арока1 : 2Морейренсе
16.08.2015 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе0 : 2Арока
23.05.2015 Португалия - Примейра Тур 34 Арока1 : 2Морейренсе
18.01.2015 Португалия - Примейра Тур 17 Морейренсе1 : 0Арока
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1 Порту37
2 Мафра35
3 Визела32
4 Шавиш31
Группа B
КомандаИгрыОчки
1 Спортинг39
2 Риу Аве36
3 Фаренсе33
4 Маритиму30
Группа C
КомандаИгрыОчки
1 Бенфика37
2 Морейренсе37
3 Пенафиел31
4 Эштрела31
Группа D
КомандаИгрыОчки
1 Брага39
2 Каза Пия34
3 Пасуш де Феррейра32
4 Трофенсе31
Группа E
КомандаИгрыОчки
1 Жил Висенте37
2 Насьонал36
3 Портимоненсе33
4 Ковильян31
Группа F
КомандаИгрыОчки
1 Боавишта37
2 Витория Гимарайнш33
3 Белененсеш32
4 Вилафранкензе32
Группа G
КомандаИгрыОчки
1 Фейренсе48
2 Арока48
3 Лейшойнш47
4 УД Оливейренсе42
5 Санта-Клара41
Группа H
КомандаИгрыОчки
1 Академику48
2 Торринсе46
3 Фамаликан45
4 Тондела43
5 Эшторил42

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