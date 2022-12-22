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Ювентус - Риека 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
22 Декабря 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ювентус
Риека

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Риека, которое состоится 22 Декабря 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин, Италия
      Риека
      Риека, Хорватия
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Аллегри
      Босния и ГерцеговинаСергей Якирович

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