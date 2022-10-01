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Риу Аве - Маритиму 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
23 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Риу Аве
Маритиму

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Маритиму, которое состоится 23 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Риу Аве
      Вила-ду-Конде
      Маритиму
      Фуншал
      Главные тренеры
      ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
      ПортугалияВашку Сеабра
      История личных встреч
      01.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Маритиму0 : 1Риу Аве
      21.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Маритиму1 : 0Риу Аве
      28.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Риу Аве1 : 3Маритиму
      13.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму0 : 0Риу Аве
      05.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Риу Аве0 : 1Маритиму
      28.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Маритиму0 : 2Риу Аве
      19.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Риу Аве3 : 1Маритиму
      10.02.2018 Португалия - Примейра Тур 22 Риу Аве3 : 0Маритиму
      09.09.2017 Португалия - Примейра Тур 5 Маритиму1 : 0Риу Аве
      13.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Риу Аве0 : 0Маритиму
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1 Бенфика13 12 1 0 37-7 37 94.9
      2 Порту13 9 2 2 31-9 29 74.4
      3 Брага13 9 1 3 29-12 28 71.8
      4 Спортинг12 8 1 3 26-13 25 69.4
      5 Каза Пия13 7 2 4 13-10 23 59.0
      6 Витория Гимарайнш13 7 2 4 14-13 23 59.0
      7 Портимоненсе13 6 1 6 12-14 19 48.7
      8 Арока13 5 4 4 14-19 19 48.7
      9 Риу Аве13 5 3 5 16-18 18 46.2
      10 Боавишта13 5 2 6 14-23 17 43.6
      11 Эшторил13 4 4 5 14-18 16 41.0
      12 Шавиш12 4 4 4 11-16 16 44.4
      13 Визела13 4 3 6 11-13 15 38.5
      14 Санта-Клара13 3 4 6 11-13 13 33.3
      15 Фамаликан13 3 2 8 11-18 11 28.2
      16 Жил Висенте13 2 3 8 11-21 9 23.1
      17 Маритиму13 1 3 9 8-27 6 15.4
      18 Пасуш де Феррейра13 0 2 11 7-26 2 5.1

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