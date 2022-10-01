Риу Аве - Маритиму 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
23 Декабря 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Маритиму, которое состоится 23 Декабря 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Вашку Сеабра
История личных встреч
|01.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 1
|0 : 1
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 0
|28.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 3
|13.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|0 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
|28.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|0 : 2
|19.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|3 : 1
|10.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|3 : 0
|09.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
|13.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
|1
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37-7
|37
|94.9
|2
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31-9
|29
|74.4
|3
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29-12
|28
|71.8
|4
|Спортинг
|12
|8
|1
|3
|26-13
|25
|69.4
|5
|Каза Пия
|13
|7
|2
|4
|13-10
|23
|59.0
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14-13
|23
|59.0
|7
|Портимоненсе
|13
|6
|1
|6
|12-14
|19
|48.7
|8
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14-19
|19
|48.7
|9
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|46.2
|10
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14-23
|17
|43.6
|11
|Эшторил
|13
|4
|4
|5
|14-18
|16
|41.0
|12
|Шавиш
|12
|4
|4
|4
|11-16
|16
|44.4
|13
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11-13
|15
|38.5
|14
|Санта-Клара
|13
|3
|4
|6
|11-13
|13
|33.3
|15
|Фамаликан
|13
|3
|2
|8
|11-18
|11
|28.2
|16
|Жил Висенте
|13
|2
|3
|8
|11-21
|9
|23.1
|17
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8-27
|6
|15.4
|18
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7-26
|2
|5.1