Лестер Сити - Ньюкасл 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
26 Декабря 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|4 : 0
|07.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 4
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 3
|29.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|5 : 0
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|12.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 2
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|88.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|64.4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|61.9
|6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|52.4
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|50.0
|8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|50.0
|9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|42.2
|10
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|42.2
|11
|Кристал Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|45.2
|12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|40.0
|13
|Лестер Сити
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|37.8
|14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|35.6
|15
|Лидс Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|35.7
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|31.1
|17
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|31.1
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|28.9
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|26.7
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|22.2