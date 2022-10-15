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Арсенал - Вест Хэм 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
26 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      01.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
      15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      21.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
      19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      09.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Арсенал
      12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Арсенал
      25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
      22.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал4 : 1Вест Хэм Юнайтед
      19.12.2017 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал14 12 1 1 33-11 37 88.1
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити14 10 2 2 40-14 32 76.2
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед15 8 6 1 29-11 30 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур15 9 2 4 31-21 29 64.4
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед14 8 2 4 20-20 26 61.9
      6 Ливерпуль14 6 4 4 28-17 22 52.4
      7 Брайтон энд Хоув Альбион14 6 3 5 23-19 21 50.0
      8 Челси14 6 3 5 17-17 21 50.0
      9 Фулхэм15 5 4 6 24-26 19 42.2
      10 Брентфорд15 4 7 4 23-25 19 42.2
      11 Кристал Пэлас14 5 4 5 15-18 19 45.2
      12 Астон Вилла15 5 3 7 16-22 18 40.0
      13 Лестер Сити15 5 2 8 25-25 17 37.8
      14 Борнмут15 4 4 7 18-32 16 35.6
      15 Лидс Юнайтед14 4 3 7 22-26 15 35.7
      16 Вест Хэм Юнайтед15 4 2 9 12-17 14 31.1
      17 Эвертон15 3 5 7 11-17 14 31.1
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест15 3 4 8 11-30 13 28.9
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон15 3 3 9 13-27 12 26.7
      20
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон15 2 4 9 8-24 10 22.2

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