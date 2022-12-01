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Сандерленд - Блэкберн Роверс 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
26 Декабря 2022 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
Сандерленд
Блэкберн Роверс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Блэкберн Роверс, которое состоится 26 Декабря 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сандерленд
      Сандерленд
      Блэкберн Роверс
      Блэкберн
      Главные тренеры
      ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
      АнглияТони Моубрей
      ДанияЙон-Даль Томассон
      История личных встреч
      18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
      21.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 29 Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
      11.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 15 Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
      01.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 21 Сандерленд3 : 0Блэкберн Роверс
      18.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 8 Блэкберн Роверс0 : 0Сандерленд
      28.12.2009 Англия - Премьер-лига Тур 20 Блэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
      22.08.2009 Англия - Премьер-лига Тур 3 Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
      26.12.2008 Англия - Премьер-лига Тур 19 Сандерленд0 : 0Блэкберн Роверс
      15.11.2008 Англия - Премьер-лига Тур 13 Блэкберн Роверс1 : 2Сандерленд
      02.01.2008 Англия - Премьер-лига Тур 21 Блэкберн Роверс1 : 0Сандерленд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2347
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2344
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2339
      4
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2337
      5
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2335
      6
      Плей-офф за повышение
      		Куинз Парк Рейнджерс2334
      7 Престон Норт Энд2334
      8 Ковентри Сити2233
      9 Бирмингем Сити2332
      10 Миллуолл2232
      11 Суонси Сити2332
      12 Рединг2332
      13 Сандерленд2331
      14 Мидлсбро2330
      15 Лутон Таун2230
      16 Вест Бромвич Альбион2329
      17 Сток Сити2329
      18 Бристоль Сити2327
      19 Ротерхэм Юнайтед2326
      20 Кардифф Сити2326
      21 Халл Сити2326
      22
      Зона вылета
      		Блэкпул2324
      23
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2324
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2219

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