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Лутон Таун - Норвич Сити 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
26 Декабря 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
Лутон Таун
Норвич Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Норвич Сити, которое состоится 26 Декабря 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лутон Таун
      Лутон
      Норвич Сити
      Норидж
      Главные тренеры
      УэльсНатан Джонс
      УэльсРоб Эдвардс
      АнглияДин Смит
      История личных встреч
      18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Норвич Сити0 : 1Лутон Таун
      06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Норвич Сити3 : 0Лутон Таун
      02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Лутон Таун3 : 1Норвич Сити
      05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лутон Таун3 : 1Норвич Сити
      26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Норвич Сити0 : 1Лутон Таун
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли2347
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2344
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2339
      4
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2337
      5
      Плей-офф за повышение
      		Норвич Сити2335
      6
      Плей-офф за повышение
      		Куинз Парк Рейнджерс2334
      7 Престон Норт Энд2334
      8 Ковентри Сити2233
      9 Бирмингем Сити2332
      10 Миллуолл2232
      11 Суонси Сити2332
      12 Рединг2332
      13 Сандерленд2331
      14 Мидлсбро2330
      15 Лутон Таун2230
      16 Вест Бромвич Альбион2329
      17 Сток Сити2329
      18 Бристоль Сити2327
      19 Ротерхэм Юнайтед2326
      20 Кардифф Сити2326
      21 Халл Сити2326
      22
      Зона вылета
      		Блэкпул2324
      23
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2324
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2219

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