Лутон Таун - Норвич Сити 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
26 Декабря 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Норвич Сити, которое состоится 26 Декабря 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Роб Эдвардс
|Дин Смит
История личных встреч
|18.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|3 : 0
|02.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|3 : 1
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|23
|47
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|23
|44
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|23
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|23
|37
| 5
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|23
|35
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|23
|34
|7
|Престон Норт Энд
|23
|34
|8
|Ковентри Сити
|22
|33
|9
|Бирмингем Сити
|23
|32
|10
|Миллуолл
|22
|32
|11
|Суонси Сити
|23
|32
|12
|Рединг
|23
|32
|13
|Сандерленд
|23
|31
|14
|Мидлсбро
|23
|30
|15
|Лутон Таун
|22
|30
|16
|Вест Бромвич Альбион
|23
|29
|17
|Сток Сити
|23
|29
|18
|Бристоль Сити
|23
|27
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|23
|26
|20
|Кардифф Сити
|23
|26
|21
|Халл Сити
|23
|26
| 22
Зона вылета
|Блэкпул
|23
|24
| 23
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|23
|24
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|22
|19