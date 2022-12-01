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Челси - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Декабря 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Челси
Борнмут

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Борнмут1 : 2Челси
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут2 : 2Челси
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси0 : 1Борнмут
30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Борнмут4 : 0Челси
19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 0Борнмут
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси2 : 0Борнмут
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Челси0 : 3Борнмут
20.12.2017 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси2 : 1Борнмут
28.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Борнмут0 : 1Челси
08.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 32 Борнмут1 : 3Челси
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал14 12 1 1 33-11 37 88.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити14 10 2 2 40-14 32 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед15 8 6 1 29-11 30 66.7
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур15 9 2 4 31-21 29 64.4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед14 8 2 4 20-20 26 61.9
6 Ливерпуль14 6 4 4 28-17 22 52.4
7 Брайтон энд Хоув Альбион14 6 3 5 23-19 21 50.0
8 Челси14 6 3 5 17-17 21 50.0
9 Фулхэм15 5 4 6 24-26 19 42.2
10 Брентфорд15 4 7 4 23-25 19 42.2
11 Кристал Пэлас14 5 4 5 15-18 19 45.2
12 Астон Вилла15 5 3 7 16-22 18 40.0
13 Лестер Сити15 5 2 8 25-25 17 37.8
14 Борнмут15 4 4 7 18-32 16 35.6
15 Лидс Юнайтед14 4 3 7 22-26 15 35.7
16 Вест Хэм Юнайтед15 4 2 9 12-17 14 31.1
17 Эвертон15 3 5 7 11-17 14 31.1
18
Зона вылета
Ноттингем Форест15 3 4 8 11-30 13 28.9
19
Зона вылета
Саутгемптон15 3 3 9 13-27 12 26.7
20
Зона вылета
Вулверхэмптон15 2 4 9 8-24 10 22.2

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