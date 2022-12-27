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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
27 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Уэльс Стивен Купер

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