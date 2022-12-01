Рединг - Суонси Сити 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селект Кар Лизинг (Рединг, Англия), вместимость: 24200
27 Декабря 2022 года в 20:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Суонси Сити, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Селект Кар Лизинг (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Пол Инс
|Расселл Мартин
История личных встреч
|18.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 2
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|4 : 4
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 3
|10.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 3
|25.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 2
|30.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|0 : 0
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|1 : 4
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 4
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|2 : 0