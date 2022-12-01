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Рединг - Суонси Сити 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селект Кар Лизинг (Рединг, Англия), вместимость: 24200
27 Декабря 2022 года в 20:15 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
Рединг
Суонси Сити

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Суонси Сити, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Селект Кар Лизинг (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Пол Инс
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Суонси Сити3 : 2Рединг
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Рединг4 : 4Суонси Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Суонси Сити2 : 3Рединг
10.08.2021 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Рединг0 : 3Суонси Сити
25.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Рединг2 : 2Суонси Сити
30.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Суонси Сити0 : 0Рединг
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Рединг1 : 4Суонси Сити
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Суонси Сити1 : 1Рединг
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Рединг1 : 4Суонси Сити
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Суонси Сити2 : 0Рединг

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