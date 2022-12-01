Бёрнли - Бирмингем Сити 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Бирмингем Сити, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Джон Юстас
История личных встреч
|19.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 1
|16.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 2
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|2 : 2
|12.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 35
|3 : 3
|17.09.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 7
|3 : 0
|01.05.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 1
|03.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1