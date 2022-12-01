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Бёрнли - Бирмингем Сити 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Бёрнли
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Бирмингем Сити, которое состоится 27 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Англия Джон Юстас
История личных встреч
19.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Бирмингем Сити1 : 1Бёрнли
16.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Бирмингем Сити1 : 2Бёрнли
15.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Бёрнли2 : 2Бирмингем Сити
12.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 35 Бирмингем Сити3 : 3Бёрнли
17.09.2013 Англия - Чемпионшип Тур 7 Бёрнли3 : 0Бирмингем Сити
01.05.2010 Англия - Премьер-лига Тур 37 Бирмингем Сити2 : 1Бёрнли
03.10.2009 Англия - Премьер-лига Тур 8 Бёрнли2 : 1Бирмингем Сити

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