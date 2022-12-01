07:24 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Манчестер Сити 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Лидс Юнайтед
Манчестер Сити

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
США Джесси Марш
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лидс Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Сити7 : 0Лидс Юнайтед
10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Сити1 : 2Лидс Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
17.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити4 : 0Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
{timer}
0'
Устроят ли Килиан Мбаппе Мбаппе и Эрлинг Холанд новую битву титанов? Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду? Вот что француз и норвежец думают друг о друге0'Калвин Филлипс вернулся в «Манчестер Сити» с лишним весом. Теперь он не может тренироваться и играть. Гвардиола в замешательстве. Игрок «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ с лишним весом0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал15 13 1 1 36-12 40 88.9
2
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед16 9 6 1 32-11 33 68.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити14 10 2 2 40-14 32 76.2
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур16 9 3 4 33-23 30 62.5
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед14 8 2 4 20-20 26 61.9
6 Ливерпуль15 7 4 4 31-18 25 55.6
7 Брайтон энд Хоув Альбион15 7 3 5 26-20 24 53.3
8 Фулхэм16 6 4 6 27-26 22 45.8
9 Челси14 6 3 5 17-17 21 50.0
10 Брентфорд16 4 8 4 25-27 20 41.7
11 Кристал Пэлас15 5 4 6 15-21 19 42.2
12 Астон Вилла16 5 3 8 17-25 18 37.5
13 Лестер Сити16 5 2 9 25-28 17 35.4
14 Борнмут15 4 4 7 18-32 16 35.6
15 Лидс Юнайтед14 4 3 7 22-26 15 35.7
16 Вест Хэм Юнайтед16 4 2 10 13-20 14 29.2
17 Эвертон16 3 5 8 12-19 14 29.2
18
Зона вылета
Вулверхэмптон16 3 4 9 10-25 13 27.1
19
Зона вылета
Ноттингем Форест15 3 4 8 11-30 13 28.9
20
Зона вылета
Саутгемптон16 3 3 10 14-30 12 25.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close