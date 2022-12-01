Лидс Юнайтед - Манчестер Сити 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 4
|14.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|7 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/8 финала
|4 : 0
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Устроят ли Килиан Мбаппе Мбаппе и Эрлинг Холанд новую битву титанов? Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду? Вот что француз и норвежец думают друг о друге0'Калвин Филлипс вернулся в «Манчестер Сити» с лишним весом. Теперь он не может тренироваться и играть. Гвардиола в замешательстве. Игрок «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ с лишним весом0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|68.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|76.2
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|62.5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|61.9
|6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|55.6
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|53.3
|8
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|45.8
|9
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|50.0
|10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|41.7
|11
|Кристал Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|42.2
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|37.5
|13
|Лестер Сити
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|35.4
|14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|35.6
|15
|Лидс Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|35.7
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|29.2
|17
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|29.2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|27.1
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|28.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|25.0