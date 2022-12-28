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Труа - Нант 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
28 Декабря 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
Труа
Нант

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Нант, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Брюно Ирл
Франция Клод Робен
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
12.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа1 : 0Нант
03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант2 : 0Труа
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Нант1 : 0Труа
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Труа0 : 1Нант
30.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Труа0 : 1Нант
17.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Нант3 : 0Труа
24.01.2007 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа1 : 0Нант
19.08.2006 Франция - Лига 1 Тур 3 Нант1 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ15 13 2 0 43-9 41 91.1
2
Лига чемпионов
Ланс15 11 3 1 26-10 36 80.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн15 9 4 2 31-14 31 68.9
4
Лига Европы
Марсель15 9 3 3 26-13 30 66.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лорьян15 8 4 3 26-21 28 62.2
6 Монако15 8 3 4 29-21 27 60.0
7 Лилль15 8 2 5 27-23 26 57.8
8 Лион15 6 3 6 23-18 21 46.7
9 Ницца15 5 5 5 15-17 20 44.4
10 Клермон15 5 4 6 19-23 19 42.2
11 Реймс15 3 8 4 16-21 17 37.8
12 Тулуза15 4 4 7 20-27 16 35.6
13 Труа15 3 5 7 26-31 14 31.1
14 Монпелье15 4 2 9 24-29 14 31.1
15 Нант15 2 7 6 17-24 13 28.9
16 Брест15 3 4 8 16-28 13 28.9
17
Зона вылета
Осер15 3 4 8 14-31 13 28.9
18
Зона вылета
Аяччо15 3 3 9 14-24 12 26.7
19
Зона вылета
Страсбург15 1 8 6 17-26 11 24.4
20
Зона вылета
Анже15 2 2 11 15-34 8 17.8

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