Труа - Нант 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
28 Декабря 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Нант, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Нант
Нант
Главные тренеры
|Брюно Ирл
|Клод Робен
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|24.01.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|19.08.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|91.1
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|80.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|68.9
| 4
Лига Европы
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|62.2
|6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|60.0
|7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|57.8
|8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|46.7
|9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|44.4
|10
|Клермон
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|42.2
|11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|37.8
|12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|35.6
|13
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|31.1
|14
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|31.1
|15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|28.9
|16
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|26.7
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|24.4
| 20
Зона вылета
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|17.8