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Клермон - Лилль 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
28 Декабря 2022 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Клермон
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лилль, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль4 : 0Клермон
16.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Клермон1 : 0Лилль

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