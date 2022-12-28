Брест - Лион 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Лоран Блан
История личных встреч
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 2
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|06.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|20.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1