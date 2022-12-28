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Брест - Лион 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Брест
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Лоран Блан
История личных встреч
20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест2 : 1Лион
07.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Лион1 : 1Брест
19.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Брест2 : 3Лион
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Лион2 : 2Брест
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Лион3 : 1Брест
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Брест2 : 2Лион
03.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест1 : 1Лион
21.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион1 : 0Брест
06.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион1 : 1Брест
20.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 3 Брест1 : 1Лион

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