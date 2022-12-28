Осер - Монако 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
28 Декабря 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Монако
Монако
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Кристоф Пеллиссье
|Филипп Клеман
История личных встреч
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 0
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|02.05.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 1
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|22.12.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|03.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|09.09.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1