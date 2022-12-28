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Осер - Монако 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
28 Декабря 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Осер
Монако

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Жан-Марк Фурлан
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
15.01.2011 Франция - Лига 1 Тур 20 Осер1 : 1Монако
29.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 4 Монако2 : 0Осер
29.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 30 Монако0 : 0Осер
21.11.2009 Франция - Лига 1 Тур 14 Осер2 : 0Монако
02.05.2009 Франция - Лига 1 Тур 34 Монако0 : 1Осер
29.11.2008 Франция - Лига 1 Тур 16 Осер0 : 1Монако
10.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако3 : 0Осер
22.12.2007 Франция - Лига 1 Тур 19 Осер1 : 0Монако
03.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Осер
09.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 5 Осер2 : 1Монако

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